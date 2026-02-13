В больнице Балашихи помогли девушке, которая получила серьезные травмы на железной дороге

Специалисты Балашихинской больницы спасли девушку, которая получила серьезные травмы на железной дороге. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жительницу в возрасте 22 лет в крайне тяжелом состоянии. Пациентка оступилась на ж/д станции и оказалась между поездом и платформой.

Врачи немедленно приступили к противошоковой терапии, чтобы стабилизировать состояние пострадавшей. После этого ее комплексно обследовали и выявили переломы ребер, травмы печени и почек, двусторонний ушиб легких, ушиб селезенки.

Пациентке провели диагностическую лапароскопию и остановили внутреннее кровотечение печени. Также провели гемостатическую, дезинтоксикационную, противовоспалительную, симптоматическую терапии.

После лечения пациентку тщательно обследовали, после чего она была выписана домой под наблюдение врача.

