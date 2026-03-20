В больнице Домодедово успешно прооперировали пациента с тромбозом базилярной артерии головного мозга

В Домодедовской больнице спасли мужчину с тромбозом базилярной артерии головного мозга. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение в крайне тяжелом состоянии поступил мужчина в возрасте 60 лет. У пациента сильно кружилась голова, были нарушены речевая и двигательная функции. Состояние ухудшилось внезапно.

В ходе диагностики врачи выявили у мужчины тромбоз базиллярной артерии. Это артерия, которая поставляет кровь в важные части головного мозга. По словам специалистов, это один из агрессивных видов ишемического инсульта.

Пациента экстренно прооперировали, проведя ему малоинвазивную операцию — тромбоаспирацию. После этого состояние мужчины сразу улучшилось. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

