В больнице Дзержинского успешно прооперировали пенсионерку с выпавшим кишечником

Специалисты Дзержинской больницы спасли пенсионерку, у которой выпал кишечник. О случае из практики подмосковных врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 80 лет, у которой произошло выпадение влагалища и тонкого кишечника через образовавшийся свищ. Женщина на протяжении длительного времени не обращалась за медицинской помощью.

Пациентку направили на операцию. В ходе нее врачи удалили некротизированный участок тонкого кишечника, вернули в естественное положение его петли, а также провели дренирование брюшной полости.

Операция длилась более 1,5 часа. После прохождения лечения женщина была выписана в удовлетворительном состоянии.

