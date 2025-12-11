В больнице Егорьевска навсегда избавили пациента от тахикардии

Специалисты Регионального сосудистого центра Егорьевской больницы помогли пациенту навсегда избавиться от тахикардии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мужчина в возрасте 54 лет, который жаловался на учащенное сердцебиение. В ходе осмотра у него выявили врожденную аномалию строения сердца — синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. При этой патологии существует дополнительный электрический путь между предсердиями и желудочками сердца. В результате возникает преждевременное возбуждение желудочков и, как следствие, тахикардия.

Пациента направили на операцию. Врачи провели радиочастотную катетерную абляцию. С помощью тонкого катетера они точечно «прижгли» проблемную зону и восстановили нормальную работу сердца.

Операция прошла успешно, и пациент был навсегда избавлен от приступов тахикардии. На данный момент он уже выписан.

