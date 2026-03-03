В больнице Егорьевска внедрили систему ИИ-мониторинга безопасности пациентов

В Егорьевской больнице внедрили интеллектуальный видеомониторинг «Третье мнение», который позволит повысить безопасность пациентов и качество медицинского ухода. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем внедрять ведущие цифровые решения в медицинских организациях Подмосковья. ИИ-мониторинг — это инструмент, помогающий медицинскому персоналу. Он позволяет повысить безопасность пациентов и снизить риск осложнений», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С его помощью можно будет в круглосуточном режиме следить за состоянием пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. Система может выявлять критически значимые события, распознавать попытки пациента встать, риски падения ослабленных больных и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.