В больнице Королева успешно прооперировали женщину с 20-килограммовой опухолью

Врачи Королевской больницы удалили пациентке опухоль весом порядка 20 кг и диаметром более 50 см. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 46 лет. Женщина жаловалась на то, что у нее увеличился живот и появилась слабость. В ходе диагностики у пациентки обнаружили огромную опухоль брюшной полости и малого таза.

Женщину направили на комбинированную циторедуктивную операцию, в ходе которой новообразование было успешно удалено. Также был подтвержден злокачественный диагноз опухоли.

Период восстановления после операции прошел благополучно, и пациентку выписали на амбулаторную реабилитацию. Сейчас за ней наблюдают врачи местного центра амбулаторной онкопомощи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев наградил врачей клиники «Медицина» в Химках. В 2021 году на базе учреждения начал работать Институт ядерной медицины.