В больнице Королева успешно прооперировали женщину с опухолью легкого и инородным телом в артерии

Специалисты Королевской больницы успешно прооперировали женщину с опухолью легкого и инородным телом в артерии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница с опухолью легкого. В ходе диагностики у нее также обнаружили инородное тело в легочной артерии — предположительно, фрагмент костного цемента. Это серьезно усложнило предстоящую операцию, так как создавало высокий риск развития массивного кровотечения и летального исхода.

Тем не менее, врачи провели операцию. Мультидисциплинарная бригада успешно удалила одну долю легкого с прилегающими лимфоузлами. Инородное тело было извлечено.

На седьмые сутки пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. Сейчас она проходит реабилитацию.

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