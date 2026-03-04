В больнице Красногорска спасли пациентку со швейными иглами в брюшной полости

В Красногорской больнице спасли женщину, которая проглотила четыре швейные иглы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 59 лет. Женщина жаловалась на боли в животе. В ходе обследования у нее обнаружили несколько швейных игл в брюшной полости.

Три иглы находились в брюшной полости, еще одна — в передней брюшной стенке. Оказалось, что женщина проглотила их около месяца назад. За это время инородные тела обросли тканями.

Сначала врачи попытались извлечь иглы лапароскопическим методом, но из-за открывшегося кровотечения им пришлось прибегнуть к рассечению передней брюшной стенки. В результате все инородные тела были успешно удалены. Выяснилось, что иглы прошли через стенку желудка, а одна проникла в поджелудочную железу. Все органы удалось сохранить.

На данный момент женщина выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по строительству нового поликлинического корпуса в Красногорске.