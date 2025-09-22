В больнице Мытищ успешно прооперировали мужчину с хронической ишемией нижних конечностей
Врачи в Мытищах спасли мужчину с полной закупоркой артерий в ногах
Фото: [Мытищинская больница]
Врачи Мытищинской больницы спасли мужчину с полной закупоркой артерий нижних конечностей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступил житель в возрасте 55 лет. На протяжении года мужчину мучили боли в ногах, однако он не обращался помощью, пока его ноги не стали холодными и бледными.
Медики обследовали пациента и выявили хроническую ишемию нижних конечностей. У мужчины были полностью закупорены обе подвздошные артерии.
Пациента направили на операцию. В ходе нее специалисты через небольшой разрез провели замещение пораженного участка аорты и подвздошных артерий на специальный сосудистый протез.
Уже на вторые сутки мужчина начал вставать и передвигаться. Сейчас он готовится к выписке. После этого его ждет амбулаторное лечение.
