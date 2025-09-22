В больнице Мытищ успешно прооперировали мужчину с хронической ишемией нижних конечностей

Врачи Мытищинской больницы спасли мужчину с полной закупоркой артерий нижних конечностей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 55 лет. На протяжении года мужчину мучили боли в ногах, однако он не обращался помощью, пока его ноги не стали холодными и бледными.

Медики обследовали пациента и выявили хроническую ишемию нижних конечностей. У мужчины были полностью закупорены обе подвздошные артерии.

Пациента направили на операцию. В ходе нее специалисты через небольшой разрез провели замещение пораженного участка аорты и подвздошных артерий на специальный сосудистый протез.

Уже на вторые сутки мужчина начал вставать и передвигаться. Сейчас он готовится к выписке. После этого его ждет амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что более 1 тыс. бойцов СВО прошли реабилитацию в центрах-флагманах региона.