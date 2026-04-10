В больнице Наро-Фоминска спасли пациента с опасной флегмоной на шее из-за сахарного диабета
Фото: [Медиасток.рф]
Врачи Наро-Фоминской больницы в Апрелевке спасли мужчину, у которого на шее из-за сахарного диабета образовалась флегмона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение обратился житель, который жаловался на болезненное новообразование в области шеи. Выяснилось, что это флегмона — острое гнойное воспаление. Без лечения оно быстро распространяется и может привести к летальному исходу.
«Пациент с тяжелым сахарным диабетом и выраженным избыточным весом обратился к нам уже на этапе выраженного воспалительного процесса», — отметила хирург дневного стационара поликлиники Вера Заречина.
Врачи провели терапию, и спустя пять дней воспаление удалось купировать. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.
