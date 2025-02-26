В больнице Сергиева Посада помогли мужчине, которому грозила ампутация ноги

Специалисты Сергиево-Посадской больницы помогли мужчине, которому грозила ампутация ноги. О случае из практики врачей рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мужчина в возрасте 38 лет с проникающим ранением в подколенной области. В ходе обследования у пациента в подколенной артерии обнаружили инородный предмет. Из-за затрудненного кровотока нога мужчины уже была достаточно холодной, и его экстренно направили на операцию.

В ходе хирургического вмешательства из артерии извлекли инородное тело. После этого врачи взяли вену из области бедра пациента и заменили поврежденный участок артерии в подколенной области.

Операция длилась два часа и прошла успешно. После нее конечность пациента стала теплой, а через три дня он уже мог самостоятельно передвигаться, опираясь на прооперированную ногу.

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