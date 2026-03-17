В Больших Вяземах Одинцовского округа на четверть завершили капремонт детского сада

На улице Городок-17, д.10а в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт детского сада № 34 при Мало-Вяземской школе, подрядчик завершает демонтажные работы - стройготовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

В здании два этажа. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях, пищеблоке и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.