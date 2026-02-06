В Бронницах наполовину завершили строительство новой пристройки к лицею

В Бронницах на улице Льва Толстого, д. 8 в рамках реализации госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» продолжается реконструкция городского лицея со строительством пристройки на 100 мест, строительная готовность объекта достигла 55%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители ведут кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных систем, внутренние отделочные работы. Завершить строительство планируют к 1 сентября 2026 года.

Площадь нового корпуса превысит 4,5 тыс. кв. м, там обустроят учебные классы, мастерские, спортивный и актовый зал, библиотечно-информационный центр с читальным залом, пищеблок с обеденным залом, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки.

