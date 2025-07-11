В Бронницах построят новый корпус городского лицея

В Бронницах продолжаются работы по реконструкции городского лицея со строительством пристройки, рассчитанной на 100 мест, стройготовность достигла 15%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы ведутся в рамках реализации региональный госпрограммы.

«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, устройство теплого перехода к основному зданию лицея, а также кладка наружных стен. Работы ведутся в соответствии с графиком», – говорится в сообщении.

Площадь нового корпуса составит более 4,5 тыс. кв. м, в нем разместят учебные кабинеты, мастерские, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр и не только. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки. Завершить работы планируют к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.