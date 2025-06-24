В Бронницах состоялось первое в 2025 году вручение сертификата на переселение из аварийного жилья

В Бронницах прошло первое в 2025 году вручение сертификата на переселение из аварийного жилья, его получила собственница квартиры на Московской улице Татьяна Трохина. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что женщина подала заявку на участие в госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» и теперь сможет переехать в новую квартиру. С помощью сертификата можно приобрести жилье в любом округе Подмосковья.

Начальник жилищного отдела Бронниц Вероника Ларина отметила, что собственникам жилых помещений заранее разъяснили все условия предоставления сертификатов. Узнать подробнее об оформлении сертификата можно на «горячей линии» областного Минстроя: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.