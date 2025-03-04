В Бронницах возведут пристройку к лицею

На улице Льва Толстого в городском округе Бронницы началось строительство пристройки к зданию лицея, рассчитанной на 100 мест, строители приступили к разработке котлована. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Площадь нового здания составит 5,5 тыс. кв. м, его соединят с основным теплым переходом.

В пристройке разместят учебные классы, актовый и спортивный залы, пищеблок, лаборатории и мастерские. Помимо этого, на территории также появится стадион Завершить работы планируется в 2026 году.

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