В Бронницах завершат строительство ФОКа

На улице Москворецкая в Бронницах завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, стройготовность объекта достигла 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 65 рабочих и три единицы техники. Подрядчик завершает фасадные работы. В здании ФОКа ведется чистовая отделка помещений, монтаж узлов системы вентиляции, укладка напольной плитки», - говорится в сообщении.

Кроме того, строители выполняют работы по благоустройству на прилегающей территории. Строительство ведется за счет бюджетных средств в рамках региональной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры, его планируют завершить до конца 2025 года.

Здесь обустроят основное здание ФОКа с универсальным спортивным залом и трибунами, залы для фитнеса и силовой подготовки, эллинг для хранения лодок, спортивную площадку и зону для занятий физкультурой. Кроме того, тут появится контрольно-пропускной пункт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.