В Бутурлино под Серпуховом открыли движение по временному мосту для легкового транспорта

В Бутурлино городского округа Серпухов открыли движение по временному объездному мосту для легкового транспорта, это обеспечит бесперебойную транспортную связь на время, пока идет ремонт основного моста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.