В Бутурлино под Серпуховом открыли движение по временному мосту для легкового транспорта
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Серпухов]
В Бутурлино городского округа Серпухов открыли движение по временному объездному мосту для легкового транспорта, это обеспечит бесперебойную транспортную связь на время, пока идет ремонт основного моста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Переправу-дублер запустили досрочно. Специалисты работают над тем, чтобы полное восстановление основного моста было завершено своевременно. Ремонт выполняется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
