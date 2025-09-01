В Чехове 1 сентября открыли новый учебный корпус школы № 3

В Чехове 1 сентября открыли новый корпус школы № 3. Объект расположен на Лопасненской улице, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Корпус рассчитан на 200 мест. С его открытием в школе будет полностью ликвидирована вторая смена.

Школа № 3 Чехова входит в число лучших образовательных учреждений Подмосковья. Один из первых классов здесь будет с математическим уклоном. С пятого класса вводятся программы дополнительного образования по разным направлениям. Кроме того, в школе есть два кадетских класса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов Технолицея им. В. И. Долгих с 1 сентября.