В Чехове арестовали владельца тепличного хозяйства, где в результате пожара погибли четыре человека. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Согласно предварительным данным, собственник теплиц в Высоково незаконно разместил в двухэтажном деревянном строении иностранцев. В постройке не соблюдались правила пожарной безопасности. В результате произошло возгорание, при котором погибли четыре человека.

Владельцу хозяйства предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и организации незаконной миграции. Мужчина будет находиться под стражей до 10 мая.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной пожара стала неправильная эксплуатация печного оборудования.