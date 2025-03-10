В Чехове установили причину пожара, в результате которого погибли четыре человека

В Чехове установили предварительную причину пожара, в результате которого погибли четыре человека. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

«Установлено, что предварительной причиной произошедшего является неправильная эксплуатация печного оборудования», - говорится в сообщении ведомства.

На месте инцидента продолжается работа специалистов. Удалось установить личности погибших. Это трое мужчин и женщина, которые работали на территории теплиц.

Пожар произошел минувшей ночью в деревянной постройке, расположенной в деревне Высоково. Пламя охватило и теплицу. В ходе ликвидации возгорания были обнаружены четыре тела. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Химках начал гореть большой склад в микрорайоне Сходня. В помещении хранились деревянные паллеты.