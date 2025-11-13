В Чехове благодаря прокуратуре многодетная мать получила положенное ей пособие

В Чехове благодаря вмешательству прокуратуры многодетная мать получила положенное ей пособие. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Жительница воспитывает троих несовершеннолетних детей. Женщина не раз обращалась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Москве и Подмосковью, чтобы ей назначили единое пособие на детей, но получала отказы. Причиной стало то, что в заявлении были указаны неполные или недостоверные сведения. Данные должны были быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, но ведомство не подавало соответствующие запросы.

Прокуратура провела проверку и внесла в отделение фонда представление. Оно было рассмотрено и удовлетворено. В результате женщине назначили положенное ей пособие на детей.

