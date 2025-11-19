В Чехове до конца года завершится строительство новой поликлиники для детей

В Чехове до конца текущего года завершится строительство новой поликлиники для детей. О ходе работ рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Четырехэтажное здание площадью более 8,5 тыс. кв. м. строится на улице Мира по госпрограмме Подмосковья. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 65%.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В ней обустроят отделения педиатрии, стоматологии, диагностики, а также кабинеты массажа, психолога, физиотерапевта. Уже закуплены три рентген-аппарата.

Медучреждение достроят к концу текущего года, а откроют в следующем.

Ранее ход строительства учреждения проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.