В Чехове направили в суд дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист

Чеховская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором погиб 17-летний мотоциклист, обвинительное заключение по нему утвердили в отношении 60-летнего местного жителя – его обвиняют по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, инцидент произошел вечером 5 мая 2025 года. Обвиняемый ехал в автомобиле марки «Опель Мокка» на участке автодороги «Чехов-Кресты» и столкнулся с попутно двигавшимся мотоциклом «Regul» под управлением 17-летнего водителя. Последний скончался на месте происшествия от полученных повреждений.

После ДТП обвиняемый скрылся. Однако вскоре его остановили и доставили в следственный отдел. Медицинское освидетельствование показало, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Вину в совершении преступлений он не признал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.