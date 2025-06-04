В Чехове появится новое производство снеков и напитков

Компания «Орбита» возведет в Чехове предприятие по производству сокосодержащих напитков, орехов и сухофруктов, она уже получила разрешение на строительство. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания построит производственно-складское здание площадью более 1,4 тыс. кв. м. Объем вложений в инвестиционный проект составляет более 83 млн рублей, будет создано более 20 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, проект реализуют в 2025 году. Производство орехов и сухофруктов премиум-класса будет налажено под маркой ROYAL MUBARAK, в ассортимент войдут «Королевские финики» и орехи в шоколадной глазури. Продукцию будут поставлять в крупнейшие российские торговые сети и на онлайн-площадки.

Напомним, что подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.