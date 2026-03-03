В Чехове после капремонта откроют детский сад

На улице Ильича в Чехове завершается капитальный ремонт здания детского сада № 4, строители ведут пусконаладку инженерных сетей, оборудования пищеблока, а также сборку мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», в них задействованы 14 рабочих.

Площадь здания составляет 993,2 кв. м, его построили в 1964 году. В нем провели фасадные и кровельные работы, обновили входную группу, провели замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, внутренние отделочные работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.