В Чехове построят новый корпус второй гимназии

В городском округе Чехов на улице Чехова, д. 8 А продолжается строительство нового корпуса гимназии № 2, рассчитанного на 550 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители ведут монтаж временной дороги, разработку котлована, армирование, бетонирование вертикальных конструкций. Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании разместят читальный зал с IT-зоной, спортивный и актовый зал, столовую, блок кабинетов медицинского обслуживания и не только. На прилегающей территории обустроят спортивный стадион, детские игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий. Завершить работы планируют к 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.