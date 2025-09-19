В Чехове пройдет выставка художника Евгения Куманькова

В Чехове в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» работает выставка народного художника РСФСР Евгения Куманькова, посвященная 105-летию со дня его рождения. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены презентация сценографии художника из фондов музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», коллекция картин на тему «Старая Москва» из фондов Государственного музея А. С. Пушкина. Посетить выставку желающие смогут до 30 ноября. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+