В Чехове прокуратура помогла оштрафовать организацию на 500 тыс. рублей за коррупцию

В Чехове по постановлению прокуратуры коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей за совершение коррупционного правонарушения. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, Чеховский городской суд в 2024 году рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении должностного лица организации, и признал его виновным. В рамках судебного процесса удалось подтвердить факт передачи взятки сотруднику Министерства социального развития Московской области в размере более 500 тыс. рублей за удовлетворение заявок на выдачу квот и принятия положительного решения.

В результате в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).