В Чехове прокуратура проконтролирует ход расследования уголовных дел о получении взяток сотрудниками РСО

В Чехове прокуратура проконтролирует ход расследования уголовных дел о получении взяток семью сотрудниками ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в августе 2025 года злоумышленники получали от потребителей взятки на сумму от 40 до 193 тыс. рублей с целью невыявления безучетного потребления электроэнергии и настройки счетчиков для занижения фактических объемов потребления электричества.

Обвиняемые устанавливали перепрограммированные счетчики и предупреждали о проверках энергопотребления в округе, где находилось майнинговое оборудование одного из обвиняемых.

Двоих обвиняемых арестовали. Остальных отправили под домашний арест.

