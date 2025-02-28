В Чехове проведут капремонт четвертого детского сада

В городском округе Чехов на улице Ильича, д. 34а продолжается капитальный ремонт детского сада № 4, подрядчик уже наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. После завершения демонтажа строители приступят к отделочным работам. Им предстоит обновить фасад, заменить все коммуникации, провести модернизацию пищеблока и не только. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.

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