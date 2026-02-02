В Чехове проведут реконструкцию психиатрической больницы

В поселке Мещерское муниципального округа Чехов продолжается реконструкция Московской областной психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко, рабочие приступили к устройству фасадных конструкций в строящемся лечебном корпусе. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, в них задействованы 115 рабочих и три единицы техники. Они ведут фасадные работы, монтаж инженерных систем и не только.

Здание больницы, рассчитанное на 420 коек, имеет площадь более 9 тыс. кв. м, площадь земельного участка составляет 1,77 га. В ходе реконструкции в учреждении заменят лифтовые и вентиляционные шахты, лестничные клетки и перегородки, а также построят новый корпус. Два строения объединят в один комплекс. На территории появятся парковки, зоны отдыха и прогулочные аллеи, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.

