В Чехове состоится показ спектакля «Скамейка»

В субботу, 24 января, в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в подмосковном Чехове состоится показ спектакля «Скамейка» по пьесе Александра Гельмана в постановке Мелиховского театра «Чеховская студия», режиссером выступает Татьяна Воронина. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.