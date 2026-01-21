В Чехове состоится показ спектакля «Скамейка»
Фото: [Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово"]
В субботу, 24 января, в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в подмосковном Чехове состоится показ спектакля «Скамейка» по пьесе Александра Гельмана в постановке Мелиховского театра «Чеховская студия», режиссером выступает Татьяна Воронина. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Постановка посвящена теме отношений, любви, измены, зрители станут гостями стенд-ап кафе, в котором будут обустроены условные сценические декорации.
«Реальные ресторанные атрибуты в зале погружают публику в особое творческое пространство, а микс из джаза, блюза и рока становится эмоциональным фоном и усиливает атмосферу реальности происходящего», – добавили в сообщении.
*Возрастное ограничение 18+