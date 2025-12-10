В Чехове строители приступили к устройству фундамента новой школы

В городском округе Чехов на улице Чехова, д. 8а рабочие копают котлован и армируют фундамент для нового корпуса школы, рассчитанного на 550 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Прораб ООО «Воздвижение» Андрей Дикий уточнил, что процесс устройства котлована идет поэтапно.

В новом здании обустроят читальный зал с IT-зоной, спортивный и актовый зал, столовую, блок кабинетов медицинского обслуживания, офисную зону. На прилегающей территории разместятся спортивный стадион, детские игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий. Завершить строительство планируют к 1 сентября 2027 года.

