В Чехове виновника ДТП с двумя жертвами приговорили к четырем годам колонии-поселения

Суд в Чехове вынес приговор по делу о ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в прокуратуре Московской области. Инцидент произошел осенью 2024 года.

Подсудимый, находившийся за рулем иномарки, следовал по дороге «Новоселки — Бавыкино — МКБ» и сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу. От полученных травм 20-летняя девушка скончалась на месте. Молодой человек в возрасте 23 лет скончался в медучреждении.

На водителя завели уголовное дело. Им оказался местный житель. Суд приговорил 30-летнего мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом в течение 2,5 года. Помимо этого, суд обязал его возместить моральный вред в размере 1,5 млн руб.

