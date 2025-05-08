В Чехове водителя, который устроил смертельное ДТП с 17-летним мотоциклистом, заключили под стражу

В Чехове арестовали мужчину, который обвиняется в совершении ДТП, жертвой которого стал несовершеннолетний мотоциклист. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Авария произошла 5 мая на дороге «Чехов — Кресты». Обвиняемый, находившийся за рулем иномарки, столкнулся с мотоциклом, который следовал в попутном направлении.

Мотоциклом управлял молодой человек в возрасте 17 лет. В результате ДТП он скончался на месте. После аварии водитель скрылся, однако был установлен и задержан.

На мужчину завели дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, с оставлением места ДТП. Он арестован на срок до 6 июля.

Ранее Прокуратура региона передала в суд дело о ДТП, в котором погибли три человека.