В Чехове восстановили права жительницы на досрочное пенсионное обеспечение

Чеховская городская прокуратура по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения пенсионного законодательства и помогла восстановить ее права на досрочное пенсионное обеспечение. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, она обратилась в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Москве и области с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости. Однако получила необоснованный отказ из-за неучтенного трудового стажа. Прокуратура внесла руководителю Фонда представление, которое было удовлетворено. В результате заявителю назначили досрочную пенсию и произвели перерасчет на сумму более 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).