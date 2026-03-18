В Чехове возведут новый корпус второй гимназии

В Чехове на улице Чехова, д.8А продолжается строительство нового корпуса гимназии №2, рассчитанного на 550 мест, подрядчик завершил монтаж первого башенного крана для ускорения монолитных работ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На стройплощадке задействовано 45 рабочих и четыре единицы техники. Для проведения монолитных работ стройплощадку обеспечили быстровозводимым башенным краном», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить к 1 сентября 2028 года.

В здании будет три этажа, его площадь составит 7,8 тыс. кв. м. В нем обустроят универсальные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон, спортивный зал, зал для мероприятий, медиатеку, зоны отдыха и столовую с пищеблоком полного цикла. На прилегающей территории появятся спортивное ядро и детские игровые площадки.

