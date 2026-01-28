В Чехове завершат строительство новой детской поликлиники

В Чехове на улице Мира завершается строительство детской поликлиники, подрядчик приступил к поставке мебели и оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», строители ведут работы по устройству инженерных сетей и внутренней отделке помещений, пусконаладку систем.

Площадь учреждения составила более 8,6 тыс. кв. м, оно рассчитано на 500 посещений в смену. Пациентам будут доступны отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ и не только. На территории появятся парковка, зона отдыха, газон, кустарники и деревья. Открытие поликлиники запланировано на первое полугодие 2026 года.

