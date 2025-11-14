В Чеховской больнице ввели в работу новый маммограф

В поликлиническом подразделении Чеховской больницы на улице Гагарина ввели в работу новый цифровой маммограф, технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Всем женщинам старше 40 лет рекомендуется регулярно проходить маммографическое исследование. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, в том числе онкологические» — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он уточнил, что на закупку оборудования в Чехове направили 21,7 млн рублей. Пациентки старше 40 лет смогут записаться на исследование на нем самостоятельно, если с даты предыдущего составляет более двух лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.