В Черноголовке после вмешательства прокуратуры организовали бесплатную перевозку учащихся до школы и обратно. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Так, выяснилось, что в Черноголовской СОШ не была организована бесплатная транспортировка учащихся, проживающих в отдаленных населенных пунктах, до учреждения и обратно.

Городская прокуратура Ногинска проверила, исполняется ли школой законодательство об образовании и транспортном обеспечении учащихся.

Руководству округа внесли представление, по результатам рассмотрения которого в удовлетворении требований было отказано. Тогда городской прокурор обратился в суд с иском, согласно которому, администрация округа обязана организовать перевозку детей до школы и обратно в течение двух месяцев. Суд удовлетворил требование. Решение уже вступило в силу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в области откроют 14 новых школ.