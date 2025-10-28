В число призеров премии «ШУМ» вошли пять медиаспециалистов из Подмосковья

Пять представителей Подмосковья вошли в число призеров премии «ШУМ», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Имена лауреатов объявили в Национальном центре «Россия».

«Мы гордимся, что наши молодые медиаспециалисты показали такой блестящий результат на всероссийской премии «ШУМ». Каждый седьмой призер — из Подмосковья! Это убедительное доказательство высокого уровня молодежной медиасреды в нашем регионе», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В этом году призовой фонд премии составил 12 млн руб. Его разделили 36 молодых медиаспециалистов из 19 регионов страны. Подмосковье представляли девять финалистов, пятеро из которых стали призерами.

Так, журналист Алена Такий с проектом «СВОИ» заняла второе место в номинации «Свои люди». Представитель команды создателей мультимедийных проектов РИА Новости (RIA Lab) Анастасия Филюнова с проектом «Обогнавшие время» стала второй в номинации «Первая полоса». Также в числе лауреатов второй степени — программист и просветитель Александр Кравченко. Лауреатами третьей степени стали Ирина Гуриева с проектом «3 дня. Беслан» и Александра Кондрашова с проектом «РСП. Родители с Позиции».

За второе место лауреаты получили по 300 тыс. руб., за третье — по 100 тыс. руб. Также были вручены подарки от партнеров премии. Кроме того, финалисты, победители и призеры получили доступ к профильным образовательным программам и возможность пройти стажировки в крупных компаниях и подведомственных организациях.

