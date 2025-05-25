В День защиты детей в Химках проведут большой праздник

Парк Толстого в Химках превратится в большую праздничную площадку – здесь с 12:00 начнется масштабная программа, посвященная Дню защиты детей. Организаторы подготовили насыщенный день с анимацией, творческими мастер-классами, конкурсами и угощениями.

Гостей ждет шоу мыльных пузырей, дискотека и показ советских мультфильмов в выставочном комплексе «Артишок».

Одним из самых ярких моментов мероприятия станет конкурс карнавальных костюмов – участникам предстоит проявить фантазию, создав образы любимых сказочных героев.

Также для самых маленьких гостей от двух до пяти лет пройдут беговел-заезды. Для безопасности обязательно иметь наличие шлема.

Регистрация на конкурсы стартует в 12:30 у главной сцены. Победителей ждут призы, а всех гостей – сладкие угощения и концерт с участием местных творческих коллективов.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили о мошеннических схемах с выплатами ко Дню защиты детей.