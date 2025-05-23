Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических схемах с выплатами ко Дню защиты детей
В ГУРБ Подмосковья рассказали о мошенничестве с выплатами ко Дню защиты детей
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В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили жителей о новой мошеннической схеме с выплатами ко Дню защиты детей.
Так, аферисты распространяют ложную информацию о выплатах, которые якобы можно получить на детей в возрасте до 16 лет. Они ссылаются на законопроект, якобы внесенный ЛДПР. Для оформления выплаты необходимо перейти в телеграм-канал с инструкцией по заполнению заявления на сайте Госуслуг.
В действительности указанный проект закона сняли с рассмотрения в прошлом году. При переходе в телеграм-канал может быть скачан вредоносный файл, в результате чего будет потерян доступ к аккаунту. Кроме того, в «инструкции» может скрываться ссылка на поддельный сайт Госуслуг.
Жителей призвали не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их присылают якобы госорганы. Всю информацию следует проверять на официальных сайтах ведомств. Ни в коем случае нельзя вводить персональные данные на подозрительных порталах.
Ранее жителей региона предупредили о новой схеме мошенничества на маркетплейсах.