В деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского округа к началу учебного года завершат капремонт школы

В деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт школы № 17, стройготовность объекта достигла 40%, работы завершат к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 43 человека и две единицы техники. Строители занимаются облицовкой фасада, устройством внутренних инженерных сетей, электромонтажными работами, штукатуркой стен, стяжкой пола и устройством входной группы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети». Школу построили в 1971 году, ее общая площадь превышает 2,4 тыс. кв. м. В ней обновят фасад, кровлю и входные группы, заменят инженерные системы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.