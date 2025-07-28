В деревне Мисирево городского округа Клин стартовало строительство нового ФАПа
Строительство ФАПа началось в деревне Мисирево в Клину
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В деревне Мисирево городского округа Клин началось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, строители выполняют устройство основания под фундамент здания. Новый модульный ФАП площадью 200 кв. м будет рассчитан на 36 посещений в смену. Там разместят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, палату для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. Кабинеты оснастят современным оборудованием. Работы завершат до конца 2025 года.
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