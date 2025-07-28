В деревне Мисирево городского округа Клин стартовало строительство нового ФАПа

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, строители выполняют устройство основания под фундамент здания. Новый модульный ФАП площадью 200 кв. м будет рассчитан на 36 посещений в смену. Там разместят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, палату для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. Кабинеты оснастят современным оборудованием. Работы завершат до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.