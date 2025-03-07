В деревне Радумля под Солнечногорском проведут капремонт детского сада

В микрорайоне Механического завода № 1 в деревне Радумля под Солнечногорском продолжается капитальный ремонт детского сада комбинированного вида № 44, подрядчик ООО «Капитал-групп» завершает демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Помимо этого, строители приступили к отделке учреждения. Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В ходе ремонта планируется провести кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации и не только. Его завершат до конца 2025 года.

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