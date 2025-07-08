В деревне Судниково Волоколамского округа возведут комплекс врача общей практики

В деревне Судниково в Волоколамском округе продолжается строительство современного центра общей врачебной практики, стройготовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время рабочие приступили к монтажу стеновых панелей, что является значимым этапом в возведении здания. Также ведутся отделочные и кровельные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», подрядчик применяет инновационную индустриальную технологию PRO module. Общая площадь здания составит 710 кв. м. Там смогут принимать до 50 пациентов, для них обустроят кабинеты врачей различных специальностей, лабораторию для проведения анализов, прививочный и процедурный кабинеты, стоматологические кабинеты, отделение физиотерапии и профилактики и не только. Строительство завершат до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.