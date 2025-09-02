В деревне Васильевское в Серпухове открыли отремонтированный детский сад

Детский сад «Василек» открыли после капитального ремонта в деревне Васильевское в Серпухове. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Зданию садика более 55 лет. Объект является дошкольным отделением Пролетарской школы. Ремонтные работы в нем провели в рамках госпрограммы.

Ремонт стартовал в январе этого года. В его рамках были обновлены все системы, заменены фасад, кровлю, входные группы и окна. Кроме того, на прилегающей территории провели благоустройство и озеленение.

Учреждение было открыто 1 сентября. Теперь здесь занимаются 65 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет.

