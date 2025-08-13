В детских оздоровительных лагерях Подмосковья началась последняя смена этого лета

В детских оздоровительных лагерях Подмосковья стартовала завершающая смена этого лета. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В этом сезоне в регионе впервые после долгого перерыва открылись лагеря «28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске и «Лесная поляна» в Коломне. В них отдыхают дети из Подмосковья, а также Белгородской и Курской областей.

«В общей сложности за лето здесь по бесплатным путевкам отдохнули около 1,5 тыс. ребят», — рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

Всего в лагерях провели три смены. Последняя, четвертая, завершится 30 августа. После этого будет торжественно закрыта летняя оздоровительная кампания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил лагерь «Литвиново», где пообщался с детьми участников СВО.